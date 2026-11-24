«Главная цель [проекта — “Ъ”] — создание современного комплекса для выращивания и переработки риса в крупу. В текущем году под эту культуру было отведено 4,6 тыс. га, что позволило собрать 23,2 тыс. т зерна»,— говорится в сообщении. Чиновники уточнили, что рис выращивают в селах Соленое Займище и Ушаковка. Отмечается: указанные территории исторически использовались для рисоводства. В СССР там работали специальные оросительные системы, которые в 1990-е годы пришли в упадок. Одна из задач инвестпроекта — восстановление установок.