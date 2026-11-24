Компания с 314 млн убытков «возрождает» рисоводство Астраханской области
Региональные власти планируют поднять производство до 120 тысяч тонн в год
Инвестпроект «Астраханская рисовая система» запустили в Черноярском округе. Подробности сообщила пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.
«Главная цель [проекта — “Ъ”] — создание современного комплекса для выращивания и переработки риса в крупу. В текущем году под эту культуру было отведено 4,6 тыс. га, что позволило собрать 23,2 тыс. т зерна»,— говорится в сообщении. Чиновники уточнили, что рис выращивают в селах Соленое Займище и Ушаковка. Отмечается: указанные территории исторически использовались для рисоводства. В СССР там работали специальные оросительные системы, которые в 1990-е годы пришли в упадок. Одна из задач инвестпроекта — восстановление установок.
Реализацией проекта занимается АПК «Ресурс». Организации принадлежит торговый знак «Астраханская рисовая система». На ближайшее время запланировано возведение завода по переработке риса. Сегодня часть риса перерабатывают на астраханском предприятии, часть — в Краснодарском крае и Ростовской области.
В перспективе в Астраханской области планируют ввести 31 тыс. га мелиорируемых земель, из которых 20,2 тыс. га — под рис. Власти рассчитывают, что производство риса достигнет 120 тыс. т в год. Завод для переработки этой крупы планируют открыть в 2028 году.
ООО «АПК Ресурс» зарегистрировано в Астрахани 30 декабря 2020 года (Rusprofile). С 2024 года организацией руководит Дмитрий Щеглов — основатель компании-учредителя «Ресурса» ООО «Вторая аграрная компания» (ВАК). С 18 декабря 2026 года ВАК принадлежит Константину Пономареву (доля 99,9%) и Ивану Юзефовичу (0,1%). Директор ВАКа — господин Щеглов. Если материнская организация закончила 2025 год с нулевым оборот и прибылью 19 млн руб. (+771% год к году), дочерняя («Ресурс») — с выручкой 484 млн руб. (+408%) и убытком 314 млн руб. (-1%).