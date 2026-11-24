Экс-главу «Метростроя Северной Столицы» приговорили к 4 годам условно
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор бывшему гендиректору АО «Метрострой Северной Столицы» Владимиру Шмидту. Его признали виновным в превышении должностных полномочий, сообщает объединенная пресс-служба судов.
По версии следствия, в феврале 2022 года Шмидт, зная об отрицательном заключении госэкспертизы на проект Красносельско-Калининской линии метро, распорядился начать строительные работы. Часть работ вообще не была предусмотрена согласованной документацией. Позже использовать их оказалось невозможно. Бюджет Петербурга потерял почти 18,9 млн рублей.
Сам Шмидт вину не признал. Он заявил, что действовал в интересах жителей города, которым нужно метро. Суд назначил ему 4 года условно с испытательным сроком 4 года и запретом заниматься строительством железных дорог и метро еще 2,5 года.