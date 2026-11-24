От Крыма до Красной Поляны: на юге России выбрали 15 топовых отелей
Выяснили, кто оказался в числе лидеров и по каким критериям оценивали современное гостеприимство.
Южный федеральный округ — по-прежнему лидер по количеству гостиниц, баз отдыха и прочих средств размещения в России. Их здесь 9 452: это и курортные комплексы с собственной развлекательной инфраструктурой, и горнолыжные резорты, и многофункциональные пространства, рассчитанные одновременно на туристов и участников деловых мероприятий. Определить, кто из них сегодня задает стандарты индустрии, решили эксперты профессиональной премии Horeca UP Awards. Они оценили 103 гостиничных объекта, расположенных в Краснодарском крае, Крыму, Ростовской, Волгоградской областях и других территориях ЮФО.
В отличие от рейтингов, основанных исключительно на пользовательских отзывах или популярности гостиницы, здесь оценивали комплексное качество гостиничного продукта. В числе критериев — цифровое и информационное присутствие отеля, архитектура и дизайн, комфорт, работа службы приема и размещения, состояние номерного фонда, дополнительные услуги, гастрономическая и деловая инфраструктуры, возможности для отдыха и оздоровления, а также качество сервиса.
Иными словами, эксперты смотрели на отель глазами гостя, начиная с момента знакомства с ним в интернете и заканчивая впечатлениями после выезда. Насколько понятно устроено бронирование? Соответствует ли реальный номер заявленным ожиданиям? Есть ли у гостиницы собственная гастрономическая концепция, возможности для восстановления и проведения деловых мероприятий? Такой подход позволил оценить не только отдельные преимущества отеля, но и то, насколько гармонично они объединены в единый продукт.
Пятерка лидеров: от архитектуры будущего до горного гостеприимства
Лидером рейтинга стал масштабный проект Mriya Resort & SPA*, открывшийся в августе 2014 года. Отель сразу стал одной из самых узнаваемых архитектурных достопримечательностей Южного берега Крыма. Его концепцию разработало британское архитектурное бюро Foster + Partners. Здание напоминает цветок лотоса с раскрытыми лепестками — этот образ стал своеобразной визитной карточкой комплекса.
На территории расположены гостиница, виллы, спа-комплекс, тематический парк «Дримвуд», японский сад, десять ресторанов. Фактически Mriya предлагает гостю не просто размещение у моря, а целую курортную экосистему.
Вторую позицию разделили два проекта группы Mantera, представляющие разные сценарии премиального отдыха.
Mantera Resort & Congress (бывший Radisson Blu Resort & Congress Centre, перешедший под управление группы в начале 2024 года), — крупный гостиничный комплекс в Сириусе. Его инфраструктура позволяет совмещать проживание у моря с проведением конференций, форумов и корпоративных мероприятий. Важное преимущество проекта — включенность в туристическую экосистему Mantera, объединяющую гостиничные объекты, горнолыжные курорты, гастрономические и развлекательные направления.
Mantera Supreme Seaside — молодой проект, открывший двери первым гостям в декабре 2024 года. Он задуман как премиальный курорт на первой береговой линии Сириуса. На территории, помимо дизайнерских номеров, есть рестораны и бары, бассейны, часть из которых наполнены морской водой, спа-комплекс и субтропический парк. Отдельное направление — деловой туризм: конференц-центр рассчитан на прием более 1300 человек.
Третье место — у Корпоративного центра Сбербанка в Эсто-Садке. Отель расположен на высоте около 980 метров над уровнем моря, в непосредственной близости от горнолыжных трасс Красной Поляны. Его особенность — сочетание гостиничного размещения и деловой инфраструктуры в окружении Кавказских гор.
Четвертую позицию занял Rixos Krasnaya Polyana Sochi. Пятизвездочный отель, открывшийся в 2014 году, известен сочетанием развитой спа-инфраструктуры, гастрономических возможностей и особенного сервиса. Гостям доступны оздоровительные программы, рестораны и возможности для активного отдыха.
Замыкает первую пятерку Sochi Marriott Krasnaya Polyana, открывшийся в начале 2014 года. Там предусмотрены спа-комплекс, крытый и открытый бассейны, рестораны и инфраструктура для семейного отдыха. Расположение у подножия горных склонов и близость к подъемникам сделали его одним из заметных проектов горного кластера.
Кто еще вошел в число финалистов
Шестую строчку занял Luciano Hotel & SPA Sochi. Там есть собственный пляж, спа-комплекс, термальные пространства и программы восстановления.
Далее идет Radisson Collection Paradise Resort & SPA в Сириусе. Отель был построен к Олимпиаде 2014 года и расположен на первой береговой линии. Его инфраструктура включает не только номера, но и шесть вилл, собственный пляж, рестораны и спа-комплекс. Здесь делают ставку на сочетание курортного отдыха, гастрономии и высокого уровня гостиничного сервиса.
На восьмом месте — RODINA Grand Hotel & SPA Sochi. Гостиница открылась после масштабной реконструкции в 2006 году. Она расположена на территории субтропического парка и ориентирована на приватный отдых. Небольшой номерной фонд, собственный пляж, выразительная архитектура и внимание к деталям формируют атмосферу загородной резиденции у моря.
Девятое место занял Swisstel Resort Sochi Kamelia. Курортный комплекс был запущен в 2014 году на территории исторического парка с реликтовыми деревьями. Сегодня здесь работают спа-центр, рестораны, бассейны и собственный пляж. Одна из главных особенностей — сочетание исторической курортной территории и современной гостиничной инфраструктуры.
Замыкает первую десятку Pullman Sochi Centre. Городской пятизвездочный отель в центре курорта представляет другую модель гостеприимства: здесь важны не только возможности для пляжного отдыха, но и близость к городской инфраструктуре, ресторанам, культурным площадкам и деловым пространствам.
В оставшуюся пятерку вошли Grand Karat Sochi, Metropol Гранд Отель Геленджик, Краснодар Марриотт, Grand Cascade в Сочи. Еще один объект — Pinskiy Hotel в Эсто-Садке — получил отдельное признание организаторов премии.
Не только звезды и интерьеры
По мнению Ольги Шебзуховой, генерального директора и главного архитектора Центра развития рекреационных территорий «Новые горизонты», высокие результаты лидеров во многом связаны именно с масштабом инфраструктуры и возможностями, которые они предлагают гостям.
«Сегодня лидируют не просто отели, а целые экосистемы гостеприимства. Для меня как эксперта принципиально важно, что Mantera Resort & Congress и Mantera Supreme Seaside — это две точки входа в единую экосистему. Гость может переходить от делового конгресс-формата к приватному премиальному отдыху, от горнолыжного курорта к парку развлечений и гастрономическому туру — и везде получать сопоставимый уровень сервиса», — отметила эксперт.
Шебзухова выделяет три модели современного премиального гостеприимства, которые особенно ярко представлены в первой тройке рейтинга. Mriya Resort & SPA — пример масштабной рекреационной экосистемы с акцентом на оздоровление и развитие территории. Mantera Resort & Congress — сочетание деловой, конгрессной и событийной инфраструктуры с возможностями туристической группы. Mantera Supreme Seaside — современный формат приватного премиального отдыха.
Отдельно обсуждалось оздоровительное направление. Дмитрий Шеваловский, генеральный директор Luciano Hotel & SPA Sochi, напомнил о традициях Сочи как всероссийской бальнеологической здравницы и необходимости возвращать курорту его лечебно-оздоровительную специализацию.
Наталья Кесеги, генеральный продюсер общественной некоммерческой инициативы Horeca UP отметила, что сейчас особенно важно продвигать российские туристические услуги в Китае и странах Персидского залива. А генеральный менеджер LOTTE HOTEL SOCHI Джейсон Чо добавил, что в ближайшее время туристический потенциал страны точно оценят гости из Китая и Индии.
В формировании экспертной оценки приняли участие представители гостиничного бизнеса, международных сетей, отраслевых объединений, девелопмента, маркетинга и делового сообщества.
В состав экспертного совета вошли более 20 экспертов, среди них:
Сергей Гукасов, генеральный менеджер Корпоративного центра Сбера в Сочи;
Товмас Дарбинян, генеральный директор гостиничных объектов курорта «Красная Поляна», постоянный член Государственного Совета РФ по направлению «Туризм»;
Джейсон Чо, генеральный менеджер LOTTE HOTEL SOCHI, международный эксперт с более чем 30-летним опытом работы в гостиничной сети Lotte Hotels;
Юрий Немцев, специальный представитель по международным связям Городского Собрания Сочи;
Юлия Капралова, генеральный менеджер Mantera Supreme Seaside;
Ольга Шебзухова, генеральный директор и главный архитектор Центра развития рекреационных территорий «Новые горизонты»;
Дмитрий Богданов, представитель Ассоциации отельеров АМОС;
Константин Шебзухов, эксперт по взаимодействию с международными гостиничными операторами;
Наталья Кесеги, генеральный продюсер премии Horeca UP Awards;
Анастасия Писарева, коммерческий директор «Коммерсантъ — Юг».
Топ-15 — это список кандидатов в лауреаты Horeca UP Awards, а не окончательные итоги премии. Победителей в номинациях определит судейский состав. Их награждение состоится на шестой церемонии Horeca UP Awards в Санкт-Петербурге.
Результаты экспертного голосования показывают: гостиничный рынок Юга России постепенно выходит за рамки привычной конкуренции количеством звезд или расположением у моря. Все большее значение приобретают комплексная инфраструктура, архитектурная идентичность, гастрономия, оздоровительные программы, событийные возможности и, главное, способность обеспечить гостю целостный опыт. Именно за такими проектами, судя по результатам рейтинга, сегодня будущее южного гостеприимства.
* SPA — salus per aquam, то есть «здоровье через воду».