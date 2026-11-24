Южный федеральный округ — по-прежнему лидер по количеству гостиниц, баз отдыха и прочих средств размещения в России. Их здесь 9 452: это и курортные комплексы с собственной развлекательной инфраструктурой, и горнолыжные резорты, и многофункциональные пространства, рассчитанные одновременно на туристов и участников деловых мероприятий. Определить, кто из них сегодня задает стандарты индустрии, решили эксперты профессиональной премии Horeca UP Awards. Они оценили 103 гостиничных объекта, расположенных в Краснодарском крае, Крыму, Ростовской, Волгоградской областях и других территориях ЮФО.