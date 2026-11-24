Хуснуллин сообщил о подготовке к строительству восточного участка КАД-2
Восточную часть второй кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга (КАД-2) планируют построить к концу 2029 года. Средства на реализацию проекта выделены, подрядчик определен, сейчас ведется подготовка территории. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в интервью информационной службе «Вести».
По словам господина Хуснуллина, власти также рассматривают возможность расширения КАД-2. В ближайшее время планируется доложить президенту о новых подходах к проекту, а также об объемах ремонта и строительства трассы.
«Восточную часть мы планируем закончить к концу 2029 года, деньги на это выделены. Подрядчик сейчас определен, мы ведем подготовку территории, в ближайшее время стартуем активно»,— сообщил вице-премьер.