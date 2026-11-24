Тогда в качестве причин тяжелого финансово-экономического состояния компания назвала общую экономическую ситуацию, полное эмбарго на импорт и транзит российского леса в странах ЕС, запрет на привлечение иностранных рабочих (введен указом губернатора Красноярского края в марте 2025 года), а также перебои с поставками и постоянный рост цен на ГСМ.