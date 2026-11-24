Альфа-банк банкротит лесопромышленную компанию из Красноярского края
Предприятие объясняет кризис запретом Евросоюза на импорт российского леса
Арбитражный суд Красноярского края рассматривает иск АО «Альфа-банк» о банкротстве лесозаготовителя из Кодинска — ООО «Сибирская лесопромышленная компания» (входит в ГК «Ангара лес»). Задолженность предприятия перед кредитной организацией составляет 363 млн руб. Исковое заявление поступило в суд 20 ноября, но к производству пока не принято.
Ранее предприятие задолжало ФНС более 3 млн руб. обязательных платежей, из-за чего ему начислили исполнительный сбор в размере 368,69 тыс. руб. за несвоевременную оплату. Позже, в ходе судебных разбирательств, должнику удалось снизить эту сумму на четверть — до 276,52 тыс. руб.
Тогда в качестве причин тяжелого финансово-экономического состояния компания назвала общую экономическую ситуацию, полное эмбарго на импорт и транзит российского леса в странах ЕС, запрет на привлечение иностранных рабочих (введен указом губернатора Красноярского края в марте 2025 года), а также перебои с поставками и постоянный рост цен на ГСМ.
В суде «Сибирская лесопромышленная компания» заявила, что входит в ГК «Ангара лес» — ключевого градообразующего предприятия для Кодинска. В структурах группы трудоустроена основная часть мужского трудоспособного населения города. Кроме того, компания обеспечивает топливом муниципальные котельные, т.е. играет критическую роль в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения всего Кежемского района.
Согласно данным на официальном сайте ГК «Ангара лес», компания реализует приоритетный инвестиционный проект по созданию и модернизации лесоперерабатывающих комплексов в Кодинске. Как сообщала пресс-служба минлесхоза Красноярского края в 2017 году, проект предполагал строительство предприятия мощностью 105 тыс. кубометров пиломатериалов в год при объеме инвестиций около 352 млн руб.