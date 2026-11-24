По версии следствия, с марта по июль этого года специалист ПВЗ с помощью внутренней программы подменял товары, заказанные на маркетплейсе его сообщниками. После этого он оформлял возврат, обращая вверенное имущество в свою пользу и пользу подельников. Похищенное юноша продавал. Владельцу пункта причинен материальный ущерб на сумму свыше 1 млн руб.