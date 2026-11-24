Заболеваемость ОРВИ в Красноярском крае выросла на 12% за неделю
По итогам прошлой недели в Красноярском крае зарегистрировано более 9,8 тыс. случаев заболевания ОРВИ. К показателю неделей ранее прирост составил 12,7%, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора региона.
Большая часть заболевших — дети школьного и дошкольного возраста. Из-за отсутствия более 20 % учеников по болезни на дистанционный формат обучения перевели 10 классов в шести школах Красноярска, Лесосибирска и Рыбинского округа.
При этом, уточнили в ведомстве, эпидемический порог в регионе не превышен.