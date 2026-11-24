Саратовская УФНС подала иск о банкротстве производителя автобусов Volgabus
Поводом для иска стали долги ООО «БМГ»
Арбитражный суд Владимирской области принял к производству заявление саратовской УФНС о признании банкротом ООО «Бакулин Моторс Групп», в структуру которого входит в том числе автобусное производство «Волгабас» в Волжском. Поводом для исковых требований стали долги компании. Очередное слушание состоится 11 декабря, следует из картотеки арбитражных дел.
В качестве временного управляющего должника суд предварительно одобрил кандидатуру Анастасии Березюк из СРО «Союз арбитражных управляющих „Созидание“». Одновременно суд предоставил компании возможность погасить задолженность и тем самым избежать процедуры банкротства. Согласно данным Rusprofile на 1 октября, задолженность только по налогам, сборам и штрафам составляет 192 млн руб. Кроме того, компания выступает ответчиком по 16 искам на общую сумму 273 млн руб. Сумма исковых требований к должнику не уточняется.
Финансовое состояние «Бакулин Моторс Групп» в последнее время было нестабильным: выручка за прошлый год достигла 3,7 млрд руб., однако бизнес завершил год с убытком в 369 млн руб. Кредиторская задолженность к концу года превысила 4,4 млрд руб.
ООО «Бакулин Моторс Групп» зарегистрировано в январе 2014 года, юридический адрес компании расположен в Собинском районе Владимирской области на территории завода «Бакулин Моторс Групп». Компания входит в холдинг «Волгабас Групп» и занимается производством кузовов и сборкой автобусов под маркой Volgabus. Заводы компании расположены во Владимирской и Волгоградской областях. Гендиректором с июня 2015 года является Алексей Бакулин. В августе 2023 года ФНС уже обращалась с заявлением о банкротстве «БМГ», однако оно было возвращено судом. Осенью 2025 года Федеральная служба судебных приставов выставила на торги арестованное имущество предприятия, включая автомобили и спецтехнику, в рамках исполнительных производств.