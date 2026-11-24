ООО «Бакулин Моторс Групп» зарегистрировано в январе 2014 года, юридический адрес компании расположен в Собинском районе Владимирской области на территории завода «Бакулин Моторс Групп». Компания входит в холдинг «Волгабас Групп» и занимается производством кузовов и сборкой автобусов под маркой Volgabus. Заводы компании расположены во Владимирской и Волгоградской областях. Гендиректором с июня 2015 года является Алексей Бакулин. В августе 2023 года ФНС уже обращалась с заявлением о банкротстве «БМГ», однако оно было возвращено судом. Осенью 2025 года Федеральная служба судебных приставов выставила на торги арестованное имущество предприятия, включая автомобили и спецтехнику, в рамках исполнительных производств.