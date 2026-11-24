Уголовное дело о вырубке деревьев в нацпарке возбуждено в Нижегородской области
Уголовное дело о незаконной рубке деревьев (ч. 2 ст. 260 УК РФ) в нацпарке «Нижегородское Поволжье» возбуждено по итогам проверки природоохранной прокуратуры. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
Там уточнили, что на особо охраняемой природной территории неизвестные вырубили сосны. Ущерб от их действий оценен в 100 тыс. руб.
Нацпарк «Нижегородское Поволжье им. В. А. Лебедева» площадью 65,8 тыс. га создан в 2024 году.