Уголовное дело о незаконной рубке деревьев (ч. 2 ст. 260 УК РФ) в нацпарке «Нижегородское Поволжье» возбуждено по итогам проверки природоохранной прокуратуры. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.