В Оренбургской области губернатор не будет возглавлять региональное правительство
Депутаты Законодательного собрания внесли изменения в Устав Оренбургской области, одним из которых является разделение полномочий губернатора и правительства. Главное нововведение — губернатор больше не будет возглавлять региональное правительство. Об этом сообщает правительство Оренбуржья.
Как уточняют в ведомстве, председателя правительства будет назначать глава региона по согласованию с Законодательным собранием. Изменения также определяют порядок временного исполнения обязанностей губернатора: в первую очередь их будет выполнять председатель правительства, а при невозможности — один из вице-губернаторов.
Губернатор обладает полномочиями назначать половину членов избирательной комиссии Оренбуржья с правом решающего голоса и предлагать Законодательному собранию кандидатуры на должности уполномоченных. Также в Устав «добавляются нормы о сложении полномочий правительством в день вступления в должность вновь избранного губернатора и о прекращении полномочий правительства в случае принятого главой региона решения об отставке правительства».
В правительстве региона отмечают, что Устав Оренбургской области не будет называться основным законом области.