Как уточняют в ведомстве, председателя правительства будет назначать глава региона по согласованию с Законодательным собранием. Изменения также определяют порядок временного исполнения обязанностей губернатора: в первую очередь их будет выполнять председатель правительства, а при невозможности — один из вице-губернаторов.