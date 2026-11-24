Двух жителей Перми оштрафовали за финансирование экстремизма
Индустриальный и Мотовилихинские суды Перми вынесли приговоры двум жителям краевого центра, обвинявшимся в финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Пермскому краю.
Ранее сотрудники УФСБ установили, что фигуранты переводили деньги для обеспечения деятельности неправительственной некоммерческой организации, признанной на территории РФ экстремистской. Суд оштрафовал виновных на 250 тыс. и 300 тыс. рублей.