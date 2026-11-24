Почти половина доменов на Кубани прошла идентификацию через «Госуслуги»
В Краснодарском крае почти половина администраторов доменов в зонах .ru, .рф и .su прошли идентификацию через «Госуслуги». На них зарегистрировано около 80 тыс. доменов, что составляет 60,3% от общего числа в региональной выборке. Об этом «Бизнес ФМ Краснодар» сообщили в группе «Рунити».
Первый всплеск активности пришелся на конец августа, накануне вступления новых требований в силу. Второй зафиксирован в октябре: идентификацию прошли около 3 тыс. администраторов — на 16% больше, чем в сентябре. При этом владельцы почти 55 тыс. доменов в крае еще не подтвердили личность.
Переходный период для регистраторов завершится не позднее 18 января 2027 года. После этой даты без идентификации администраторы не смогут продлить регистрацию домена, передать права на него или сменить регистратора.
Линейный руководитель отдела аналитики группы «Рунити» Ася Вартазарьян рекомендует компаниям заранее сформировать единый перечень корпоративных доменов, проверить регистрационные данные и пройти процедуру подтверждения личности. В противном случае бизнес столкнется с ограничениями при управлении доменными именами.
Среди городов Краснодарского края наиболее высокая доля идентифицированных администраторов отмечена в Краснодаре — 42,9%, Геленджике — 41,5% и Анапе — 40,2%. В отраслевом разрезе активнее всего процедуру проходят ИТ-компании (49,2%) и предприятия туристической сферы (49,1%).
Коммуникационный директор «Рег.решений» Владислав Иванов отмечает, что для предпринимателей, особенно в туристических регионах, домен непосредственно связан с продажами. Потеря возможности управлять им может привести не только к техническим затруднениям, но и к недополученным заявкам и выручке.