Первый всплеск активности пришелся на конец августа, накануне вступления новых требований в силу. Второй зафиксирован в октябре: идентификацию прошли около 3 тыс. администраторов — на 16% больше, чем в сентябре. При этом владельцы почти 55 тыс. доменов в крае еще не подтвердили личность.