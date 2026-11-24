В Башкирии ожидаются мокрый снег, гололед, ледяной дождь и снежный накат
25 ноября в Башкирии ночью ожидается облачная погода, сообщает Башгидрометцентр. Пройдет мокрый снег, местами до умеренного, в отдельных районах — гололед, ледяной дождь, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, а на дорогах — снежный накат и гололедица.
Подует южный, юго-восточный ветер, 9–14 м/с, ночью в южных районах будут порывы до 18 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до 0…–5°, днем поднимется до –1…+4°.
На отдельных участках дорог ухудшение видимости в тумане и осадках до 500–1000 м.
В Уфе прогнозируется облачная погода, дождь и мокрый снег, местами — гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Ночью и утром на дорогах будет снежный накат, гололедица. Ветер будет южный, юго-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит –1… –3°, днем —+2…+4°.