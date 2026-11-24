25 ноября в Башкирии ночью ожидается облачная погода, сообщает Башгидрометцентр. Пройдет мокрый снег, местами до умеренного, в отдельных районах — гололед, ледяной дождь, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, а на дорогах — снежный накат и гололедица.