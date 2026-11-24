В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после нападения на 20-летнего мужчину в квартире на Васильевском острове. По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью задержали 21-летнюю девушку. Об этом 24 ноября сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.