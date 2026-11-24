Ссора в петербургской квартире закончилась ножевым ранением 20-летнего мужчины
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после нападения на 20-летнего мужчину в квартире на Васильевском острове. По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью задержали 21-летнюю девушку. Об этом 24 ноября сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По данным полиции, около двух часов ночи 22 ноября правоохранителям поступило сообщение о происшествии в доме на 6-й линии Васильевского острова. Заявитель рассказал, что молодой человек упал на нож и потерял сознание.
Прибывшие на место сотрудники обнаружили 21-летнюю девушку с ножом в руках. По предварительным данным, она взяла его во время ссоры.
Пострадавшего госпитализировали. Подозреваемую задержали.