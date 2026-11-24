Экс-полковник отсидел без претензий
Бывший новосибирский силовик покинет «Красную утку» по УДО
Удовлетворено прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего начальника новосибирского управления вневедомственной охраны Ровшана Курбанова, осужденного на два с половиной года за взяточничество. Срок разжалованный полковник отбывал в колонии для бывших силовиков в Нижнем Тагиле, известной как «Красная утка». Суд освободил его от оставшихся пяти месяцев и 22 дней наказания.
Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила (Свердловская область) рассмотрел ходатайство защиты об УДО экс-главы вневедомственной охраны Новосибирской области Ровшана Курбанова. «Данное ходатайство судом было удовлетворено, постановлено освободить осужденного Курбанова условно-досрочно от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы на неотбытый срок 5 месяцев 22 дня»,— говорится в ответе суда на запрос «Ъ-Сибирь». Штраф в размере 1,45 млн руб., который помимо срока присудили обвиняемому, уже выплачен.
Администрация ИК-13 ГУФСИН России по Свердловской области характеризовала подопечного положительно и не возражала против его УДО. Постановление Тагилстроевского райсуда может быть обжаловано в 15-дневный срок.
Полковника Ровшана Курбанова, возглавлявшего новосибирское управление вневедомственной охраны Росгвардии, задержали в мае 2025 года. По материалам УФСБ в отношении него возбудили уголовное дело о взятке (ст. 290 УК РФ). Силовик, согласно версии следствия, вымогал у менеджера ТЦ «Лемана Про» (ранее Leroy Merlin) стройматериалы на 300 тыс. руб. за согласование паспорта безопасности магазина. Полтора десятка мешков с цементом, композитная арматура, террасная доска, 33 упаковки вагонки, краска, грунтовка и клей понадобились для благоустройства дачи в садовом товариществе «Ельцовка».
Сторона защиты утверждала, что следствие ошиблось в квалификации, и полковника Росгвардии следовало судить за мошенничество. Якобы он ничем не мог помочь менеджеру ТЦ, поскольку собирался на пенсию.
В марте 2026 года по делу вынесли приговор. Суд снизил указанный в предъявленном силовику обвинении размер взятки с 300 тыс. руб. до 145 тыс. и вместо девяти лет заключения, как настаивала прокуратура, назначил Ровшану Курбанову всего два с половиной года и штраф в 1,45 млн руб. (10-кратный размер взятки). Также его лишили офицерского звания. В июле 2026 года приговор вступил в законную силу. Время содержания Ровшана Курбанова под стражей (с 27 мая 2025 года до 1 июля 2026 года) ему зачли в срок наказания по формуле «один день в СИЗО за полтора дня в колонии общего режима». Осужденного этапировали в исправительную колонию №13 в Нижнем Тагиле для бывших сотрудников правоохранительных органов, известную как «Красная утка».