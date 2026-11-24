В марте 2026 года по делу вынесли приговор. Суд снизил указанный в предъявленном силовику обвинении размер взятки с 300 тыс. руб. до 145 тыс. и вместо девяти лет заключения, как настаивала прокуратура, назначил Ровшану Курбанову всего два с половиной года и штраф в 1,45 млн руб. (10-кратный размер взятки). Также его лишили офицерского звания. В июле 2026 года приговор вступил в законную силу. Время содержания Ровшана Курбанова под стражей (с 27 мая 2025 года до 1 июля 2026 года) ему зачли в срок наказания по формуле «один день в СИЗО за полтора дня в колонии общего режима». Осужденного этапировали в исправительную колонию №13 в Нижнем Тагиле для бывших сотрудников правоохранительных органов, известную как «Красная утка».