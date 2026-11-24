Дело о мошенничестве с квартирами на 17,7 млн рублей в Ленобласти передали в суд
Следователи Главного следственного управления ГУ МВД завершили расследование дела о серии мошенничеств с недвижимостью. Жертвами стали жители Выборгского района. Полицейские пресекли деятельность группы еще в конце декабря прошлого года.
Два года, с 2021-го по 2023-й, мошенники искали людей в непростой жизненной ситуации, втирались в доверие и в итоге оставляли их без единственного жилья. Они выбирали одиноких пожилых людей, злоупотреблявших алкоголем, или наркозависимых — тех, кто из-за возраста, здоровья и обстоятельств был особенно уязвим.
Аферисты изображали заботу и участие, давили психологически, спаивали жертв и склоняли к подписанию документов на переоформление недвижимости. Постепенно они устанавливали контроль над людьми, чтобы завладеть их квартирами и комнатами. При этом каждый участник группы имел криминальный опыт и свою роль, а деятельность маскировали под законные риелторские и юридические услуги.
Следствие установило пять эпизодов мошенничества, общий ущерб превысил 17,7 млн рублей. На похищенные объекты наложен арест, приняты меры к возмещению ущерба. Дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ передано в суд. Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы и крупный штраф.