Два года, с 2021-го по 2023-й, мошенники искали людей в непростой жизненной ситуации, втирались в доверие и в итоге оставляли их без единственного жилья. Они выбирали одиноких пожилых людей, злоупотреблявших алкоголем, или наркозависимых — тех, кто из-за возраста, здоровья и обстоятельств был особенно уязвим.