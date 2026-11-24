Членство в комиссии прекратили бывшие вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Виталий Савельев, а также ранее возглавлявшие «Роскосмос» Юрий Борисов и ЛУКОЙЛ Вадим Воробьев. Из нее выведены первый заместитель директора ФСБ Сергей Королев и бывший замминистра энергетики Анатолий Яновский.