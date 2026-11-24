Путин обновил состав комиссии по развитию ТЭК и экологической безопасности
Вице-премьеры Андрей Никитин, Олег Кожемяко и Ирина Окладникова вошли в комиссию по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и экологической безопасности. Президент России Владимир Путин изменил ее состав своим указом.
Среди новых членов комиссии — предприниматель Вагит Алекперов, главы Минпромторга Антон Алиханов и «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. Кроме того, в комиссию включены вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, председатель думского комитета по энергетике Николай Шульгинов и зампред аппарата правительства Алексей Уваров.
Указ определил руководителей двух рабочих групп комиссии. Наиб Нагуманов возглавил группу, которая занимается вопросами эффективности и прозрачности деятельности компаний ТЭК с государственным участием. Группу по экологической безопасности возглавил министр природных ресурсов Александр Козлов.
Членство в комиссии прекратили бывшие вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Виталий Савельев, а также ранее возглавлявшие «Роскосмос» Юрий Борисов и ЛУКОЙЛ Вадим Воробьев. Из нее выведены первый заместитель директора ФСБ Сергей Королев и бывший замминистра энергетики Анатолий Яновский.