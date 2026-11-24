Таким образом, регион стал одним из немногих субъектов РФ, где вейпы и жидкости для них исчезнут с полок магазинов, а их реализация на черном рынке повлечет административные санкции. Срок действия закона — пять лет — дает республике возможность оценить эффект от ограничений и продлить их в случае необходимости.