В Кабардино-Балкарии с марта 2027 года запретят продавать вейпы
В Кабардино-Балкарии запретят розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкости для них. Ограничения заработают с 1 марта 2027 года и будут действовать до 1 марта 2032 года. Информация подтверждается законопроектом «О регулировании отношений в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», опубликованным на сайте правительства региона.
Предусматривается установление запрета розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкости для них, а также ограничение мест розничной продажи табачной и никотинсодержащей продукции. Также законопроектом предлагается ввести административную ответственность за нарушение этих ограничений и запрета.
Таким образом, регион стал одним из немногих субъектов РФ, где вейпы и жидкости для них исчезнут с полок магазинов, а их реализация на черном рынке повлечет административные санкции. Срок действия закона — пять лет — дает республике возможность оценить эффект от ограничений и продлить их в случае необходимости.