При оформлении заявления на портале можно выбрать экзаменационные предметы. Регистрация доступна выпускникам текущего года, экстернам и тем, кто окончил школу раньше. Также записаться могут студенты колледжей и учащиеся иностранных школ, уже получившие среднее общее образование или завершающие его в этом учебном году.