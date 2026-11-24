На «Госуслугах» открылась запись на ЕГЭ 2027 года
Участники ЕГЭ 2027 года могут записаться на экзамены через «Госуслуги», сообщил Рособрнадзор в мессенджере «Макс». Последний день подачи заявления — 1 февраля 2027 года включительно. По информации Минцифры, воспользоваться сервисом могут жители 53 российских регионов.
При оформлении заявления на портале можно выбрать экзаменационные предметы. Регистрация доступна выпускникам текущего года, экстернам и тем, кто окончил школу раньше. Также записаться могут студенты колледжей и учащиеся иностранных школ, уже получившие среднее общее образование или завершающие его в этом учебном году.
В опубликованном в октябре проекте расписания ЕГЭ предусмотрены три периода. Досрочные экзамены предлагается провести с 19 марта по 19 апреля 2027 года. Для основного периода предложены даты с 1 июня по 9 июля, для дополнительного — с 3 по 24 сентября.