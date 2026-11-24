Слухи о закрытии детского реабилитационного центра в Поморье не подтвердились
Сообщения о якобы планируемой ликвидации многопрофильного реабилитационного центра для детей в Архангельске, которые стали появляться в интернете, не соответствуют действительности. На это, по данным ТАСС, указали в Минтруда Архангельской области.
Распространившиеся в интернете слухи о планах ликвидировать многопрофильный реабилитационный центр для детей в Архангельске вызвали беспокойство у родителей воспитанников. В учреждении поспешили их успокоить.
«Учреждение продолжает работу в плановом режиме»,— отмечено в сообщении представителей центра.
В Архангельском многопрофильном реабилитационном центре помогают детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата и нервно-мышечной системы — здесь они не только проходят реабилитацию, но и учатся. Помощь воспитанникам оказывают комплексно и по нескольким направлениям сразу: восстановительное лечение, психологическое сопровождение, социальная поддержка и другие виды помощи.