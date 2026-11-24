В Архангельском многопрофильном реабилитационном центре помогают детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата и нервно-мышечной системы — здесь они не только проходят реабилитацию, но и учатся. Помощь воспитанникам оказывают комплексно и по нескольким направлениям сразу: восстановительное лечение, психологическое сопровождение, социальная поддержка и другие виды помощи.