С ярославского предпринимателя взыскали 826 тысяч рублей за ДТП водителя
Судебные приставы взыскали с индивидуального предпринимателя из Ярославской области 826 тыс. руб. в пользу пострадавшего в ДТП. Дополнительно бизнесмену пришлось заплатить 99 тыс. руб. исполнительского сбора, сообщили в пресс-службе УФССП по региону.
Авария произошла по вине сотрудника предпринимателя, который не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Audi A5. Страховой выплаты не хватило для полного возмещения ущерба, поэтому пострадавший обратился в суд.
Суд возложил ответственность за действия работника на его работодателя, поскольку ДТП произошло при исполнении трудовых обязанностей. Предприниматель не исполнил решение добровольно, после чего судебные приставы запретили регистрационные действия с его имуществом и автомобилями, а также арестовали денежные средства.
Позже приставы взыскали с предпринимателя исполнительский сбор. В итоге задолженность и сбор были списаны с его банковских счетов. После полного погашения долга ограничения сняли, а права пострадавшего восстановили.