Суд возложил ответственность за действия работника на его работодателя, поскольку ДТП произошло при исполнении трудовых обязанностей. Предприниматель не исполнил решение добровольно, после чего судебные приставы запретили регистрационные действия с его имуществом и автомобилями, а также арестовали денежные средства.