Супруга Чибиса высказалась о задержании мужа
Губернатору Мурманской области инкриминируют мошенничество, растрату и вывод средств
Жена задержанного накануне губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Евгения заявила, что ее супруг искренне верит в регион и делает все, чтобы жители гордились Заполярьем. О задержании мужа госпожа Чибис высказалась в социальных сетях днем 24 ноября. Губернатора Чибиса задержали в Москве. Его считают причастным к хищению бюджетных средств при дорожном строительстве.
«Все, кто знает нашу семью понимают, насколько это нелепо. Андрей искренне верит в Мурманскую область. И делает все, чтобы у людей были причины гордиться своим краем. Каждый, кому довелось с ним общаться, чувствует это. Спасибо за слова поддержки, нам сейчас это очень нужно»,— говорится в сообщении.
По данным МВД, губернатор Мурманской области задержан по уголовному делу о мошенничестве и растрате, а также незаконном выводе средств за границу. В материалах дела упоминается аванс около 39 млн. руб. на строительство центра поддержки талантливых детей, которое подрядная организация «Северстрой» так и не выполнила. Еще один эпизод связан с возможным хищением суммы в 1 млрд руб., выделенной на реконструкцию дороги Апатиты—Кировск.