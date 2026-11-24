«Все, кто знает нашу семью понимают, насколько это нелепо. Андрей искренне верит в Мурманскую область. И делает все, чтобы у людей были причины гордиться своим краем. Каждый, кому довелось с ним общаться, чувствует это. Спасибо за слова поддержки, нам сейчас это очень нужно»,— говорится в сообщении.