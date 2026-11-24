«Всего на территории Тамбовской области с начала 2026 года в дорожно-транспортных происшествиях погибли 106 человек. Из них 24 — именно на федеральной автодороге Р-22. И эти цифры, к сожалению, растут: в 2025 году за этот же период здесь было 14 ДТП со смертельным исходом»,— отметил глава региона.