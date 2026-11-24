Тамбовского губернатора Первышова возмутило состояние трассы Р-22 «Каспий»
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов 24 ноября обратил внимание на состояние федеральной автодороги Р-22 «Каспий» в своих соцсетях. По информации главы региона, на «одной из самых загруженных и в последнее время проблемных» автодорог он не заметил коммунальной техники «на всем протяжении участка в границах области по направлению Москвы».
Господин Первышов рассказал, что ознакомился с состоянием трассы, когда сегодня выехал в командировку в Москву. Он отметил, что, по данным Госавтоинспекции, подрядчик — ООО «СтройКапиталлГрупп» — уже дважды не выходил на уборку снега. С фирмой был заключен контракт на содержание федеральной дороги в 2026 году.
«Всего на территории Тамбовской области с начала 2026 года в дорожно-транспортных происшествиях погибли 106 человек. Из них 24 — именно на федеральной автодороге Р-22. И эти цифры, к сожалению, растут: в 2025 году за этот же период здесь было 14 ДТП со смертельным исходом»,— отметил глава региона.
Губернатор сообщил, что поручил исполняющему обязанности министра транспорта Тамбовской области Альберту Чурилову оперативно связаться с ФКУ «Поволжуправтодор», которое отвечает за содержание трассы, для принятия срочных мер. Также господин Первышов направил главу ведомства «непосредственно на место, чтобы зафиксировать все нарушения».
По данным Rusprofile, ООО «Стройкапиталлгрупп» было зарегистрировано в августе 2008 года в Рязани, а в мае 2026-го сменило прописку на Пензу. С января 2017-го организацию возглавляет директор Оксана Меркушкина, она же является единственным учредителем с долей 100%. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. В 2025 году выручка ООО «Стройкапиталлгрупп» составила почти 2 млрд руб., что на 115% выше уровня 2024-го (905 млн), а чистая прибыль выросла с 8,3 до 46,3 млн руб.
При этом Евгений Первышов отдельно подчеркнул, что «на территории Рязанской области ситуация на той же автодороге Р-22 — противоположная». По его словам, трасса там находится «в убранном состоянии».
«Очевидно, расчистка снега и обработка реагентами осуществляются здесь своевременно. Будем добиваться такого же состояния и в Тамбовской области»,— написал в соцсетях глава региона.