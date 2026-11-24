После внутреннего расследования катастрофы в армии США были предложены изменения в организацию полетов, отмечает Politico. Среди них — шире применять технологии приема данных о положении других воздушных судов, улучшить взаимодействие с FAA и работу диспетчеров. Конгресс продолжает обсуждать использование такой технологии. Пока FAA не требует оснащать ею эти вертолеты.