Politico: армия США намерена вернуть учебные полеты вертолетов над Вашингтоном
Армия США намерена возобновить учебные полеты вертолетов в воздушном пространстве Вашингтона, где в январе 2025 года при авиакатастрофе погибли 67 человек. Об этом Politico сообщил неназванный представитель армии. По его словам, военные рассчитывают вернуть полеты, возможно, уже на второй неделе декабря, но для этого необходимо разрешение Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
В FAA рассказали Politico, что официального запроса от военных пока не получали. Нового соглашения с армией о возобновлении тренировок также нет. Представитель армии уточнил, что военные намерены согласовать действия с FAA и проинформировать Конгресс.
После столкновения вертолета Black Hawk и пассажирского самолета PSA в январе 2025 года власти закрыли часть вертолетных маршрутов, разрешая только необходимые полеты в индивидуальном порядке. Учебные полеты FAA приостановило в мае того же года после другого инцидента: Black Hawk приблизился к аэропорту имени Рональда Рейгана, из-за чего диспетчерам пришлось перенаправлять самолеты.
После внутреннего расследования катастрофы в армии США были предложены изменения в организацию полетов, отмечает Politico. Среди них — шире применять технологии приема данных о положении других воздушных судов, улучшить взаимодействие с FAA и работу диспетчеров. Конгресс продолжает обсуждать использование такой технологии. Пока FAA не требует оснащать ею эти вертолеты.