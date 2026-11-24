Нефтепродукты после здания решеток попали в аэротенки, где активный ил и кислород очищают стоки от органических загрязнений. По данным химико-бактериологической лаборатории при НСА, норматив по нефтепродуктам был превышен в 30 раз. По показаниям датчиков, сброс зафиксирован в ночной и утренний периоды 23 ноября в нагорном коллекторе.