ОКО пожаловался в полицию на сброс нефтепродуктов в нижегородскую канализацию
АО «Объединенный коммунальный оператор» (ОКО, находится в собственности Нижнего Новгорода) направило жалобу в правоохранительные органы из-за сброса нефтепродуктов в городскую канализацию. Запрещенные к сбросу вещества ухудшили состояние активного ила на Нижегородской станции аэрации (НСА), рассказали в пресс-службе компании.
Нефтепродукты после здания решеток попали в аэротенки, где активный ил и кислород очищают стоки от органических загрязнений. По данным химико-бактериологической лаборатории при НСА, норматив по нефтепродуктам был превышен в 30 раз. По показаниям датчиков, сброс зафиксирован в ночной и утренний периоды 23 ноября в нагорном коллекторе.
По факту произошедшего проводят проверку и устанавливают источники слива запрещенных веществ в канализацию.