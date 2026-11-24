Иркутского бизнесмена осудили на 17 лет за контрабанду леса на 200 млн рублей
Ленинский районный суд города Иркутска признал местного жителя виновным по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов. Как уточняет объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области, преступления по шести различным эпизодам были совершены в период с 2017 по 2020 год. Суд назначил мужчине 17 лет колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на три года, а также штраф 4 млн руб.
Установлено, что обвиняемый в составе организованной группы вывозил железнодорожным транспортом лесоматериалы через таможенную границу ЕАЭС с использованием поддельных документов. В состав группы вошли ранее знакомые ему лица, в том числе иностранцы. Для сокрытия преступлений злоумышленники использовали шесть подконтрольных фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Объем незаконно экспортированной древесины составил более 40 тыс. куб. м стоимостью свыше 200 млн руб.
Во время судебного следствия подсудимый вину не признал, заявив об отсутствии доказательств против него. В доход государства также обращено более 212 млн руб., соответствующих стоимости незаконно перевезенных лесоматериалов. В отношении остальных участников преступной группы уголовные дела выделены в отдельное производство.