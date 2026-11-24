Ленинский районный суд города Иркутска признал местного жителя виновным по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов. Как уточняет объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области, преступления по шести различным эпизодам были совершены в период с 2017 по 2020 год. Суд назначил мужчине 17 лет колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на три года, а также штраф 4 млн руб.