Беглов указал на сокращение дефицита бюджета на 81,1 млрд рублей после корректировки
Корректировка бюджета на 2026 год позволила направить дополнительные средства на финансирование приоритетных для Санкт-Петербурга расходов. Об этом заявил губернатор Александр Беглов после подписания закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга „О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов“», сообщили в пресс-службе Смольного.
Корректировка, как сказано в сообщении, сократила дефицит городского бюджета на 81,1 млрд рублей. Доходы увеличены в общей сложности на 27,3 млрд рублей. Сокращение дефицита, как отметил господин Беглов, позволит городу сэкономить на процентных платежах в ближайший трехлетний период.
«Дополнительные доходы позволили нам направить средства на социальную поддержку жителей и развитие города — метро, коммунальную и транспортную инфраструктуру»,— подчеркнул градоначальник.
Плановые параметры бюджета Санкт-Петербурга на 2026 год с учетом корректировки будут выглядеть следующим образом. Доходы — 1 трлн 489,2 млрд рублей. Расходы — 1 трлн 596,8 млрд рублей.