Корректировка бюджета на 2026 год позволила направить дополнительные средства на финансирование приоритетных для Санкт-Петербурга расходов. Об этом заявил губернатор Александр Беглов после подписания закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга „О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов“», сообщили в пресс-службе Смольного.