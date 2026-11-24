Елену фон Мессинг и Сергея Черемухина обвинили в валютных переводах на 1,1 млрд рублей
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Елены фон Мессинг и Сергея Черемухина, обвиняемых в незаконном выводе за рубеж более 1,1 млрд рублей в валюте. Об этом 24 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов города.
По версии следствия, с июня 2013 года по май 2014-го госпожа фон Мессинг разработала схему перевода денег за границу под видом оплаты товаров по внешнеэкономическим контрактам. Для этого использовались оптические диски, которые выдавали за дорогостоящее программное обеспечение, хотя в действительности они не соответствовали заявленным характеристикам и стоимости.
В схеме согласились участвовать Сергей Черемухин и Александр Булатов. Последний зарегистрировал ООО «Простор», занимавшееся оптовой торговлей, и открыл расчетные счета в трех банках. Затем участники изготовили подложные внешнеэкономические контракты и спецификации на поставку программного обеспечения по завышенной стоимости, а также оформили паспорта сделок.
Сергей Черемухин доставил товар из Эстонии, задекларировав оптические диски как дорогостоящее программное обеспечение и разместив их на таможенном складе. При этом, как установило следствие, диски были бесплатными и содержали коды для использования сервиса, разработанного для внутренних задач компаний. Фигуранты, по версии обвинения, знали об этом.
Далее на счет ООО «Простор» поступали деньги от подконтрольных группе компаний. Средства конвертировали в валюту и перечисляли на счета иностранных организаций. В результате с 16 мая 2014 года по 18 декабря 2015-го за границу перевели более 1,1 млрд рублей.
Александр Булатов был осужден по этому делу в 2019 году и получил условный срок. Елена фон Мессинг заочно арестована.