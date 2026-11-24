По версии следствия, с июня 2013 года по май 2014-го госпожа фон Мессинг разработала схему перевода денег за границу под видом оплаты товаров по внешнеэкономическим контрактам. Для этого использовались оптические диски, которые выдавали за дорогостоящее программное обеспечение, хотя в действительности они не соответствовали заявленным характеристикам и стоимости.