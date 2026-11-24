В ходе нынешнего раунда финансирования, второго в истории стартапа, DeepSeek привлек около 100 млрд юаней ($19,37 млрд). Доля Лян Вэньфэна в DeepSeek сократилась с 81,65% до 67,4% из-за выпуска новых акций для инвесторов. В числе тех, кто вложился в DeepSeek в новом раунде, — несколько китайских миллиардеров, включая основателя CATL Робина Цзэна и главу Nongfu Spring Чжуна Шаньшаня, а также создателя суперприложения WeChat, компании Tencent, и подразделения государственной China Mobile. В раунде приняли участие около 30 инвесторов, в том числе компаний. DeepSeek планирует провести первичное размещение акций в 2027 году.