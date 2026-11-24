Генеральный директор «СПб Ринг» Андрей Даниленко назвал действия «Главстроя» «рейдерским захватом». По его словам, организация занимает территорию с 2007 года, а вложения в трассы, стадион и тренировочную базу составили сотни миллионов рублей. За это время здесь провели более 75 соревнований. При этом представители комплекса не смогли уточнить, кем и на каком основании им предоставили землю, а также назвать точный объем инвестиций.