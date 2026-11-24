Конфликт вокруг гоночной школы «Пилот» в Петербурге дошел до арбитражного суда
Создатели спортивного комплекса «СПб Ринг» и гоночной школы «Пилот» в поселке Ольгино обратились в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ООО «Главстрой СПб Специализированный застройщик». Организация требует устранить препятствия в пользовании имуществом. Об этом сообщает РБК Петербург.
Суд принял заявление к рассмотрению, однако отказал истцу в обеспечительных мерах. Союз деятелей технических и военно-прикладных видов спорта «Спорткомплекс Санкт-Петербургский ринг» просил запретить застройщику ограничивать доступ на территорию сотрудникам, детям, их родителям, тренерам и транспорту экстренных служб, а также повреждать инфраструктуру объекта.
«Обеспечительные меры идентичны предмету искового заявления и предрешают судебное решение»,— говорится в определении суда.
Комплекс расположен на Коннолахтинском проспекте и занимает около 8 га. На его территории находятся трасса для автокросса, парк-стоянка и лагерь спортсменов. В гоночной школе «Пилот» детей и подростков с пяти лет обучают управлению багги — небольшими легкими автомобилями повышенной проходимости.
Генеральный директор «СПб Ринг» Андрей Даниленко назвал действия «Главстроя» «рейдерским захватом». По его словам, организация занимает территорию с 2007 года, а вложения в трассы, стадион и тренировочную базу составили сотни миллионов рублей. За это время здесь провели более 75 соревнований. При этом представители комплекса не смогли уточнить, кем и на каком основании им предоставили землю, а также назвать точный объем инвестиций.
Даниленко утверждает, что в сентябре застройщик потребовал освободить участок. Организация предлагала провести медиацию и заключить мировое соглашение, по которому комплекс мог бы стать социальным объектом девелопера, однако получила отказ.
По словам руководителя «СПб Ринг», в октябре конфликт обострился: застройщик перекопал единственную подъездную дорогу, установил бетонные блоки, вскрыл ворота и сменил замки. Организация обратилась в правоохранительные органы, но уголовное дело возбуждено не было.
В «Главстрое СПб» заявили, что с 2007 года участки находятся в аренде у ООО «Главстрой-СПб Специализированный застройщик» по договору с Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга. Право пользования территорией, как подчеркнули в компании, «никому иному не предоставлялось».
Ответственность за происходящее на участках в компании возложили на арендатора. Там также отметили, что деятельность с участием детей допустима только при наличии правовых оснований и соблюдении требований безопасности.
Согласно утвержденной градостроительной документации, на месте стадиона и трасс планируется разместить медицинский кластер. В «Главстрое СПб» сообщили, что ранее давали организаторам площадки время на оформление документов, однако теперь намерены защищать свои интересы предусмотренными законом способами.
Первое заседание по делу назначено на 25 января 2027 года.