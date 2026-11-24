Компания из Екатеринбурга грозит банкротством УМПО
ООО «Монтажно-технологический центр "Каскад"» (Екатеринбург) уведомил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом АО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение».
Как следует из сообщения на Федресурсе, уфимское предприятие в течение трех месяцев не выплачивает «Каскаду» 4,6 млн руб. за некую поставленную продукцию.
Неделей ранее аналогичное уведомление подало ООО «Алеко» (Московская область), которому УМПО задолжало около 6 млн руб.
АО «ОДК-УМПО» является одним из крупнейших российских производителей турбореактивных и турбовинтовых двигателей и их частей. В 2025 году убыток компании составил 14,3 млрд руб.