Арбитражный суд Пермского края отказал в передаче дела по спору между «АльфаСтрахованием» и АО «Международный аэропорт Пермь» в Арбитражный суд Москвы. Об этом свидетельствует информация в картотеке суда. АО «АльфаСтрахование» ходатайствовало об изменении подсудности, поскольку основная часть его участников, в том числе истец, соответчик ООО «СК «Согласие» и третье лицо ПАО «Аэрофлот» зарегистрированы в Москве. Суд не усмотрел оснований для передачи дела на рассмотрение в столицу. Как указано в решении, заявление «АльфаСтрахования» было принято с учетом подсудности, а последующее привлечение к участию в деле компаний из Москвы не является основанием для его рассмотрения в этом городе.