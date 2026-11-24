Суд отказался менять подсудность дела о повреждении самолета в пермском аэропорту
Арбитражный суд Пермского края отказал в передаче дела по спору между «АльфаСтрахованием» и АО «Международный аэропорт Пермь» в Арбитражный суд Москвы. Об этом свидетельствует информация в картотеке суда. АО «АльфаСтрахование» ходатайствовало об изменении подсудности, поскольку основная часть его участников, в том числе истец, соответчик ООО «СК «Согласие» и третье лицо ПАО «Аэрофлот» зарегистрированы в Москве. Суд не усмотрел оснований для передачи дела на рассмотрение в столицу. Как указано в решении, заявление «АльфаСтрахования» было принято с учетом подсудности, а последующее привлечение к участию в деле компаний из Москвы не является основанием для его рассмотрения в этом городе.
Напомним, страховая компания требует с АО «Международный аэропорт Пермь» 6,19 млн руб. Эти средства АО «АльфаСтрахование» выплатило «Аэрофлоту» после того, как в 2024 году Airbus 319 национального перевозчика столкнулся с птицами во время взлета в Большом Савино. В результате у лайнера был поврежден двигатель.
В «АльфаСтраховании» считают, что контакт с птицами произошел в зоне орнитологической ответственности пермского аэропорта, поэтому он должен компенсировать расходы. Представители ответчика настаивают, что столкновение произошло в 13 км от контрольной точки аэропорта, поэтому вины общества в авиаинциденте нет. В июле к делу в качестве третьего лица привлекли федеральное агентство воздушного транспорта.