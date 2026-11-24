Петербург вышел в лидеры по ликвидации магазинов с товарами для дома
Санкт-Петербург возглавил список городов-миллионников по сокращению количества магазинов с товарами для дома. По данным геосервиса «2ГИС», за год их число в городе уменьшилось на 15% — до 3,6 тысячи точек, сообщает РИА Недвижимость. Всего в городах-миллионниках таких магазинов стало на 12% меньше — чуть более 25 тысяч.
В рейтинге вслед за Петербургом идут Нижний Новгород (–15%), Омск и Краснодар (–14%), Новосибирск (–13%). География указывает на общерыночный характер изменений. Рынок избавляется не от потребности в товарах для дома, а от форматов, которые перестают окупаться.
Сильнее всего просели магазины посуды — на 18% (до 6,9 тысячи). Магазины хозтоваров потеряли 8% (10,4 тысячи), магазины домашнего текстиля — 9% (7,6 тысячи), мебельные магазины — 12% (6,4 тысячи). Эксперты главной причиной сокращения специализированных торговых точек называют покупки на маркетплейсах.
В 2027 году, по мнению экспертов издания, давление на традиционную розницу сохранится. Уязвимее всего будут магазины, конкурирующие с маркетплейсами только ценой и ассортиментом.