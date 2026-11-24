Санкт-Петербург возглавил список городов-миллионников по сокращению количества магазинов с товарами для дома. По данным геосервиса «2ГИС», за год их число в городе уменьшилось на 15% — до 3,6 тысячи точек, сообщает РИА Недвижимость. Всего в городах-миллионниках таких магазинов стало на 12% меньше — чуть более 25 тысяч.