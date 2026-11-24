Господин Кузьменко ранее играл в Национальном молодежном театре Башкирии имени Мустая Карима и Русдраме, руководил региональным профсоюзом работников культуры и работал ведущим на ВГТРК. В июне нынешнего года он в суде выступил в защиту народного артиста Башкирии, директора Госоркестра Артура Назиуллина, заявив о готовности поручиться за него и назвав его «высокопрофессиональным музыкантом мирового уровня и социально-ответственным руководителем».