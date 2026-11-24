Худруком уфимского Русдрама стал народный артист Башкирии Александр Кузьменко
60-летний народный артист Башкирии, актер театра и телеведущий Александр Кузьменко назначен художественным руководителем республиканского Государственного академического русского драматического театра. На этом посту он сменил заслуженного работника культуры республики Елену Кондояниди, возглавлявшую театр с 2021 года.
Господин Кузьменко ранее играл в Национальном молодежном театре Башкирии имени Мустая Карима и Русдраме, руководил региональным профсоюзом работников культуры и работал ведущим на ВГТРК. В июне нынешнего года он в суде выступил в защиту народного артиста Башкирии, директора Госоркестра Артура Назиуллина, заявив о готовности поручиться за него и назвав его «высокопрофессиональным музыкантом мирового уровня и социально-ответственным руководителем».
Нового руководителя коллективу Русдрама представил вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев. 23 сентября информация о смене худрука появилась в регистрационных данных учреждения.