29-летний Кирилл Капризов набрал очки в 15-й игре подряд, обновив клубный рекорд. Он превзошел собственное достижение — в сезоне-2022/23 его результативная серия продлилась 14 матчей. Россиянин занимает второе место в гонке бомбардиров: на его счету 49 (19 шайб + 30 передач) очков. Лидирует канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид, в активе которого 58 (13 + 45) баллов.