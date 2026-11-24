Набравший четыре очка Капризов стал второй звездой дня в НХЛ
Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов забросил шайбу и отличился тремя результативными передачами в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сан-Хосе Шаркс». Форвард был признан второй звездой игрового дня.
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. У победителей дубль сделал Юэль Эрикссон-Эк, по разу отметились Брок Фабер и Блейк Коулман. У проигравших голы забили Тайлер Тоффоли и Александр Веннберг.
29-летний Кирилл Капризов набрал очки в 15-й игре подряд, обновив клубный рекорд. Он превзошел собственное достижение — в сезоне-2022/23 его результативная серия продлилась 14 матчей. Россиянин занимает второе место в гонке бомбардиров: на его счету 49 (19 шайб + 30 передач) очков. Лидирует канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид, в активе которого 58 (13 + 45) баллов.
Первой звездой дня признали шведского голкипера «Оттава Сенаторс» Линуса Улльмарка. В домашнем матче против «Калгари Флеймс» — 2:1 — вратарь отразил 35 бросков. Третьей звездой стал канадский нападающий «Виннипег Джетс» Габриэль Виларди, забросивший три шайбы во встрече с «Юта Маммот». Его команда одержала победу на своем льду со счетом 4:2.