Ренат Батыров родился 2 ноября 1976 года в Советске Калининградской области, образование получил в Астраханском государственном техническом университете по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», изучал юриспруденцию в Саратовской академии права. Политическая карьера началась в Астрахани: в 2005–2010 годах был депутатом городской думы, в 2011 году избран депутатом думы Астраханской области, а в феврале 2014 года уже перешел на работу в Москву. В предпринимательстве с 1995 года основал группу компаний «Пилот», позже создал астраханский IT-парк Fabrika, а с февраля 2014 по 2023 год занимал должность гендиректора технопарка «Сколково». После ухода из «Сколково» занимался венчурными инвестициями и яхтенными бизнес-сообществами (100CAPTAINS).