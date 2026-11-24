В Башкирии вынесли приговор по уголовному делу о реабилитации нацизма
Верховный Суд Башкирии приговорил 37летнюю жительницу Ишимбайского района, обвиняемую в реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ), к двум годам лишения свободы условно, а также запретил в течение двух лет размещать материалы в интернете.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов республики, в ноябре 2022 года подсудимая разместила в Telegram комментарии, унижающие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны.
Вынося приговор, суд учел ее содействие раскрытию и расследованию преступления, признание вины, раскаяние, наличие на иждивении двух несовершеннолетних детей и добровольное пожертвование детскому фонду.