Верховный Суд Башкирии приговорил 37летнюю жительницу Ишимбайского района, обвиняемую в реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ), к двум годам лишения свободы условно, а также запретил в течение двух лет размещать материалы в интернете.