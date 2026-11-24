В Петербурге раскрыли схему с дропперами на 500 банковских карт
Петербургские полицейские раскрыли схему с дропперами. Житель города вместе с сообщниками искал людей, готовых оформить банковские карты на свое имя и отдать их за деньги. За каждую такую карту платили от 5 до 10 тысяч рублей, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, организатор группы перепродавал карты третьим лицам и использовал их для своих финансовых операций. Всего сообщники приобрели не менее 500 банковских карт — искали дропперов через личные связи и мессенджеры.
Возбуждено несколько уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 187 УК РФ. Во время обысков у подозреваемых изъяли банковские карты, смартфоны, сим-карты и другие доказательства. Фигурантам избрали разные меры пресечения.