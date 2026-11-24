Петербургские полицейские раскрыли схему с дропперами. Житель города вместе с сообщниками искал людей, готовых оформить банковские карты на свое имя и отдать их за деньги. За каждую такую карту платили от 5 до 10 тысяч рублей, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.