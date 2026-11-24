Более тысячи новосибирских домов остались без электричества из-за аварии
В Заельцовском районе Новосибирска произошло повреждение кабельно-воздушной линии электропередачи. Ведется ремонт, электроснабжение планируется восстановить к 16 часам по местному времени, сообщают «Россети Новосибирск».
По данным сетевой организации, повреждение кабеля оставило без света дома частного сектора на пересечении улицы Жуковского и Мочищенского шоссе. Часть потребителей уже запитана по резервной линии, переподключение продолжается.
Место повреждения ЛЭП также уже определено, привлечена спецтехника для выполнения ремонтных работ на высоте. По данным муниципального портала отключения систем жизнеобеспечения в Новосибирске, без электричества остаются более 1,1 тыс. домов.