Конкурсный управляющий МУП «Спектр» из Переславля-Залесского сообщил о завершении сделки по продаже крупнейшего актива предприятия. Право требования к администрации округа (она же была учредителем МУПа) на сумму 245,1 млн рублей реализовано на электронной площадке «Центр реализации» за 58,1 млн рублей. Об этом сообщается на портале ЕФРСБ.