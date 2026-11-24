245 млн долга администрации Переславля-Залесского продали за треть цены
Конкурсный управляющий МУП «Спектр» из Переславля-Залесского сообщил о завершении сделки по продаже крупнейшего актива предприятия. Право требования к администрации округа (она же была учредителем МУПа) на сумму 245,1 млн рублей реализовано на электронной площадке «Центр реализации» за 58,1 млн рублей. Об этом сообщается на портале ЕФРСБ.
Покупателем по итогам торгов с дисконтом в 76,3% стал индивидуальный предприниматель из Пермского края Антон Мерзляков. Договор уступки права требования (цессии) был заключен 18 ноября 2026 года.
МУП «Спектр» — муниципальное коммунальное предприятие, признанное банкротом 1 сентября 2020 года. Процедура банкротства длится уже шесть лет. За время процедуры управляющий провел серию судов по наполнению конкурсной массы.
За 2025 год выручка предприятия составила 19 тыс. рублей при чистом убытке в 445 тыс. руб.