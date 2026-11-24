Спрос на мини-каско в Самарской области вырос более чем вдвое
Полис дополняет ОСАГО и стоит в среднем 2470 рублей
В Самарской области за две недели ноября 2026 года интерес к дополнительному страхованию автомобилей вырос на 141% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В целом по России прирост составил 101%. Информацию опубликовал финансовый маркетплейс «Сравни».
Мини-каско дополняет ОСАГО и помогает защитить собственный автомобиль. В зависимости от программы полис предусматривает выплаты при ДТП с водителем без ОСАГО, угоне или повреждении машины из-за падения снега или льда. Средняя стоимость полиса в Самарской области в 2026 году составила 2470 рублей.
Сильнее всего спрос на мини-каско вырос в Забайкальском крае (+232%). В Амурской области показатель увеличился на 213%, в Камчатском крае — на 208%, в Ставропольском — на 174%. В Хабаровском крае показатель увеличился на 158%, в Ростовской области — на 147%. В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге спрос вырос более чем вдвое.