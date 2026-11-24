Сильнее всего спрос на мини-каско вырос в Забайкальском крае (+232%). В Амурской области показатель увеличился на 213%, в Камчатском крае — на 208%, в Ставропольском — на 174%. В Хабаровском крае показатель увеличился на 158%, в Ростовской области — на 147%. В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге спрос вырос более чем вдвое.