Ижевску и муниципалитетам Удмуртии вернут часть градостроительных полномочий
Муниципалитеты смогут сами утверждать генпланы
Государственный совет Удмуртии принял в первом чтении законопроект о возвращении муниципалитетам части полномочий в сфере градостроительства, ранее переданных на региональный уровень. Изменения коснутся в том числе Ижевска и Завьяловского района, сообщил на заседании Госсовета заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики республики Даниль Магсумов.
Документ предусматривает передачу муниципалитетам полномочий по подготовке и утверждению генеральных планов, правил землепользования и застройки, документации по планировке и межеванию территорий, а также внесению изменений в эти документы.
Отдельно для Ижевска и Завьяловского района предусмотрена передача полномочий по принятию решений об условно разрешенном виде использования земельных участков и объектов капитального строительства, отклонениях от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции. Муниципалитеты также смогут выдавать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов, проектная документация которых подлежит экспертизе.
«Основная цель законопроекта — сокращение инвестиционно-строительного цикла и исключение дублирования функций публичных органов на разных уровнях»,— пояснил Даниль Магсумов.
Во время обсуждения депутат Госсовета Удмуртии Юрий Балахонцев поинтересовался, хватит ли муниципалитетам специалистов для исполнения новых полномочий и не потребуются ли дополнительные штатные единицы. По словам господина Магсумова, муниципалитеты уже выполняют около 99% соответствующей работы, поэтому увеличивать штат не потребуется. При этом он признал наличие нехватки кадров и компетенций и пообещал методологическую поддержку со стороны регионального Минстроя.
Депутат Госсовета Эдуард Бабаян обратил внимание на проблему застройки новых микрорайонов Ижевска без достаточной инфраструктуры — дорог, инженерных коммуникаций, школ и больниц. Он спросил, каким образом при утверждении проектов планировки будут учитывать возможности городского бюджета и кто будет отвечать за создание необходимых объектов.
Даниль Магсумов пояснил, что обязательства по обеспечению территорий инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой закреплены федеральным законодательством. Проекты планировки должны предусматривать конкретные сроки и очередность реализации мероприятий, в том числе строительства школ и больниц. При этом отдельного механизма ответственности за неисполнение таких проектов законопроект не предусматривает: соответствующие вопросы могут регулироваться нормативными актами регионального и муниципального уровня.
Кроме того, законопроект наделяет исполнительные органы Удмуртии полномочиями по утверждению единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных и городских округов, а также внесению изменений в него.
Согласно пояснительной записке, дополнительных финансовых и материальных затрат для реализации закона не потребуется. После его принятия муниципалитетам и региональным органам власти предстоит актуализировать нормативные акты.