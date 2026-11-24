Во время обсуждения депутат Госсовета Удмуртии Юрий Балахонцев поинтересовался, хватит ли муниципалитетам специалистов для исполнения новых полномочий и не потребуются ли дополнительные штатные единицы. По словам господина Магсумова, муниципалитеты уже выполняют около 99% соответствующей работы, поэтому увеличивать штат не потребуется. При этом он признал наличие нехватки кадров и компетенций и пообещал методологическую поддержку со стороны регионального Минстроя.