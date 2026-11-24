По данным следствия, в 2025–2026 годах пятеро местных жителей проводили игры в покер в нежилых помещениях на улице Наумкина и в поселке Супряк. При этом использовалось игровое оборудование, а ставки принимались в виде денег. Подельников задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области во время операции при силовой поддержке Росгвардии. На имущество одного из фигурантов, в том числе автомобиль Lexus стоимостью свыше 5,2 млн руб., наложен арест. В отношении пятого участника преступной группы уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.