Жителей Магнитогорска будут судить за незаконное проведение игр в покер
Следственный отдел по Ленинскому району Магнитогорска СУ СКР по Челябинской области завершил расследование уголовного дела в отношении четверых местных жителей в возрасте от 38 до 41 года. Их обвиняют в незаконных организации и проведении азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.
По данным следствия, в 2025–2026 годах пятеро местных жителей проводили игры в покер в нежилых помещениях на улице Наумкина и в поселке Супряк. При этом использовалось игровое оборудование, а ставки принимались в виде денег. Подельников задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области во время операции при силовой поддержке Росгвардии. На имущество одного из фигурантов, в том числе автомобиль Lexus стоимостью свыше 5,2 млн руб., наложен арест. В отношении пятого участника преступной группы уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.