Режим повышенной готовности введен на месте повреждения понтонного моста в Междуреченском муниципальном округе в Кузбассе. Два поселка — Майзас и Ортон — в результате этого оказались отрезаны от большой земли, сообщил глава округа Павел Камбалин в своем официальном канале в Max.