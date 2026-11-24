Режим повышенной готовности ввели на месте смытого понтонного моста в Кузбассе
Режим повышенной готовности введен на месте повреждения понтонного моста в Междуреченском муниципальном округе в Кузбассе. Два поселка — Майзас и Ортон — в результате этого оказались отрезаны от большой земли, сообщил глава округа Павел Камбалин в своем официальном канале в Max.
По его словам, разрушение объекта произошло из-за сильного течения воды, которое расцепило мост. В ходе предварительного обследования выявлено «частичное повреждение элементов крепления». Глава округа заявил, что в поселках продолжают работать ФАПы, магазины и территориальные управления. Сформирован запас продуктов и медикаментов для местных жителей.
«Соединить мост на данный момент не дает стихия: в воде уже вовсю идет шуга. Ледяная взвесь забивает русло. Несколько звеньев серьезно повреждены, оценим ремонтопригодность, как только удастся части понтонной переправы приблизить к берегу. Прорабатываем варианты по установлению ледовой переправы», — написал господин Камбалин.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что надзорное ведомство проводит проверку по факту произошедшего.