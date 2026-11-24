Новороссийский ЖК вошел в топ-5 проектов Кубани по объему сделок
Новороссийский жилой комплекс «Облака», который реализует девелоперская компания «Неометрия», вошел в ТОП-5 проектов Краснодарского края по общей площади лотов в сделках за девять месяцев 2026 года. На долю комплекса пришлось 11 257 кв. м, или 6% рынка. Такие данные приводят аналитики платформы анализа рынка недвижимости bnMAP.pro.
Жилой комплекс расположен в Южном микрорайоне Новороссийска, который считается одной из самых развитых и экологически чистых локаций. Как отмечают аналитики bnMAP.pro, сегодня покупатели чаще отдают предпочтение проектам с продуманной средой, хорошей экологией и развитой инфраструктурой.