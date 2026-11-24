Новороссийский жилой комплекс «Облака», который реализует девелоперская компания «Неометрия», вошел в ТОП-5 проектов Краснодарского края по общей площади лотов в сделках за девять месяцев 2026 года. На долю комплекса пришлось 11 257 кв. м, или 6% рынка. Такие данные приводят аналитики платформы анализа рынка недвижимости bnMAP.pro.