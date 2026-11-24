В Чусовом под контролем судебных приставов в реконструированном гостинично-развлекательном комплексе на ул. Мира, 4а, устранили многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ ФССП. Ранее суд обязал организацию в течение года привести в соответствие с нормами три здания общей площадью более 2,2 тыс. кв. м. Однако в отведенное время решение суда исполнено не было, в связи с чем исполнительный документ предъявили в службу судебных приставов.