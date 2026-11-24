В прикамской гостинице обнаружили многочисленные нарушения пожарной безопасности
В Чусовом под контролем судебных приставов в реконструированном гостинично-развлекательном комплексе на ул. Мира, 4а, устранили многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ ФССП. Ранее суд обязал организацию в течение года привести в соответствие с нормами три здания общей площадью более 2,2 тыс. кв. м. Однако в отведенное время решение суда исполнено не было, в связи с чем исполнительный документ предъявили в службу судебных приставов.
После предупреждений об административной и уголовной ответственности за неисполнение требований, организация провела работы по монтажу систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией. В комплексе оборудовали автоматические установки пожаротушения и систему противодымной вентиляции, а также обустроили дополнительные эвакуационные выходы из пищеблока и помещения в цокольном этаже. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
Согласно Rusprofile, по указанному адресу располагается административное здание. В нем действуют восемь организаций, в том числе гостиница «Алиса», кинотеатр «Юность» и кафе «Атмосфера».