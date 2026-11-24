Как уточняют в надзорном ведомстве, в Кировском районе Самары вблизи дома на ул. Стара-Загора, 134 расположена детская площадка с дефектами и повреждениями технического состояния. На площадке отсутствуют защитно-декоративные пластиковые заглушки и колпачки, две навесные качели (установлен только их каркас), имеются дефекты лакокрасочных покрытий на игровых комплексах, а также коррозия металлических элементов. Деформировано и частично отсутствует деревянное покрытие двух лавок.