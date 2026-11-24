В Самаре должностное лицо МБУ «Кировское» привлечено к ответственности за опасные недостатки на детской площадке
Прокуратура Кировского района Самары во время проверки обнаружила, что нарушения на детской игровой площадке допущены в результате ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами МБУ «Кировское». Директору учреждения внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, ответственное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Как уточняют в надзорном ведомстве, в Кировском районе Самары вблизи дома на ул. Стара-Загора, 134 расположена детская площадка с дефектами и повреждениями технического состояния. На площадке отсутствуют защитно-декоративные пластиковые заглушки и колпачки, две навесные качели (установлен только их каркас), имеются дефекты лакокрасочных покрытий на игровых комплексах, а также коррозия металлических элементов. Деформировано и частично отсутствует деревянное покрытие двух лавок.
Эти недостатки создают угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних. После принятых мер детскую игровую площадку привели в нормативное, безопасное для использования детьми состояние.