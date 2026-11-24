Суд установил, что до 10 апреля 2025 года горожанин хранил в разных местах города алкоголь без акциза на сумму 230 тыс. руб. У него также изъяли немаркированные сигареты общей стоимостью более 2 млн руб. Табачную продукцию обнаружили в принадлежащем местному жителю гараже.