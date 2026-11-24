Курганца оштрафовали за хранение безакцизных сигарет и алкоголя на 2 млн рублей
Курганский городской суд признал 37-летнего местного жителя виновным в хранении для сбыта немаркированных табачных и алкогольных изделий на 2,2 млн руб. (ч. 5, 6 ст. 171.1, ч. 1 ст. 171.3 УК РФ). Его оштрафовали почти на 2,5 млн руб., сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Суд установил, что до 10 апреля 2025 года горожанин хранил в разных местах города алкоголь без акциза на сумму 230 тыс. руб. У него также изъяли немаркированные сигареты общей стоимостью более 2 млн руб. Табачную продукцию обнаружили в принадлежащем местному жителю гараже.