«Газпром экспорт» подал иск к бывшей дочерней компании в Германии
«Газпром экспорт» подал иск к бывшей дочерней компании в Германии — Sefe Energy GmbH. Заявление зарегистрировано в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области 23 ноября, следует из картотеки арбитражных дел, пишет «Деловой Петербург».
Согласно информации в судебной карточке, спор относится к категории экономических разбирательств, возникающих из гражданских правоотношений.
Другие подробности иска, в том числе сумма требований и их основания, пока не раскрываются.