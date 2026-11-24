С экс-полицейских взыскали более 300 тысяч рублей за взятку
Советский районный суд Уфы взыскал в доход государства более 300 тыс. руб., полученных бывшими сотрудниками МВД в результате совершения коррупционного преступления. С соответствующим иском обратилась прокуратура Советского района Уфы.
Ранее приговором суда экс-сотрудники полиции признаны виновными в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
По материалам дела, оперуполномоченные отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Уфе незаконно изъяли у индивидуального предпринимателя, занимавшегося продажей сотовых телефонов, 25 мобильных телефонов под видом проведения проверочной закупки. За их возврат они потребовали ежемесячно передавать им взятку в 15 тыс. руб.