По материалам дела, оперуполномоченные отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Уфе незаконно изъяли у индивидуального предпринимателя, занимавшегося продажей сотовых телефонов, 25 мобильных телефонов под видом проведения проверочной закупки. За их возврат они потребовали ежемесячно передавать им взятку в 15 тыс. руб.